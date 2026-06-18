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18 июня 2026 в 12:22

Американист оценил риск новых санкций США против России после саммита G7

Политолог Дубравский усомнился в санкциях США против России после саммита G7

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация вряд ли введут новые санкции против России в ближайшее время, даже несмотря на встречу американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7, заявил в беседе с Lenta.ru американист и политолог Павел Дубравский. По его словам, за высказываниями Трампа не всегда следуют жесткие меры.

Здесь нужно разделять позицию Трампа как риторическое заявление или позицию, когда реально принимаются новые санкции. Именно слова о новых ограничениях будут, но ожидать настоящего усиления давления на Россию пока преждевременно. При этом риски санкций всегда существуют. Тем более в конгрессе недавно был принят законопроект, который позволяет Трампу вводить новые ограничения против России, — высказался Дубравский.

Ранее Трамп подтвердил заявления о том, что Штаты рассматривают восстановление американских санкций в отношении российской нефти на фоне снижения цен на топливо на мировых рынках. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о возможности восстановления ограничительных мер.

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Дональд Трамп
Россия
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