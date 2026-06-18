Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше

Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал напряженной ситуацию к югу от границы страны, несколько украинских беспилотников попали в район Московского НПЗ, правнук секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева оказался в плену — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Лукашенко призвал усилить охрану южной границы Белоруссии

Ситуация к югу от границы Белоруссии остается напряженной, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, белорусским военным нужно защищать южную границу в усиленном режиме.

«Южная граница — полторы тысячи километров — пылает как никогда», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что боевые действия в настоящее время проходят «прямо за забором». Прямым подтверждением этому служат неоднократные нарушения договоренностей со стороны ряда государств, указал он.

«Я не единожды предупреждал, вы это знаете лучше даже по определенным направлениям, чем я, война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе», — подчеркнул политик.

Заявление прозвучало после того, как 17 июня дрон ВСУ атаковал автобус с детьми в Брянской области. Лукашенко квалифицировал удар как бандитизм и открытый фашизм. По его оценке, произошедшее выходит за рамки террористического акта и свидетельствует о преднамеренной атаке на несовершеннолетних.

В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области/РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия ждет от Украины честного ответа по ситуации с ударом по автобусу. Он подчеркнул, что Минск все равно установит правду.

«Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», — заявил белорусский лидер.

Также он не оставил без внимания и провокации со стороны президента Украины Владимира Зеленского, напомнив ему пословицу «Как поют, так и отпевают». Лукашенко пояснил, что был вынужден отреагировать на заявления украинской стороны, которые он расценил как неуместные.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его (Зеленского. — NEWS.ru) заявления невпопад. <...> Он должен понимать, что у нас часто говорят: как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожнее», — констатировал президент Белоруссии.

Что известно о самой массированной атаке БПЛА на Московский регион

Нескольким украинским БПЛА удалось атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пожар, возникший в результате удара, в основном локализован, обошлось без жертв и пострадавших.

«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», — подчеркнул он.

Отмечается, что попытка атаки дронов на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года. В общей сложности на подлете к городу было сбито около 180 беспилотников. В столичных аэропортах задержали и отменили более 260 рейсов. Авиакомпании на фоне произошедшего призвали пассажиров отмененных направлений не приезжать в аэропорт, а оформлять возврат или обмен билетов дистанционно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших после атаки БПЛА в Московской области достигло 17 человек, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

«На этот час в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей», — уточнил он.

Воробьев добавил, что в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, в Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект, а также загорелся ТЦ «МЕГА Белая дача», но пожар быстро ликвидировали. В деревне Степаново в Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, ранена женщина.

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева ударили по энергетическим объектам Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Затурино Полтавской области.

«ВС РФ <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены: склад ГСМ <...> и нефтеперерабатывающий завод», — отметили в министерстве.

Правнук Брежнева попал в украинский плен?

Telegram-канал Baza сообщил, что правнук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева оказался в плену на Украине. Как пишет канал, речь идет об Антоне Милаеве, которого считают названым внуком дочери Брежнева Галины Брежневой.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным Baza, 45-летний Милаев осенью прошлого года отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве сапера и в ноябре перестал выходить на связь с родственниками. Как утверждает канал со ссылкой на мать мужчины Ирину Кузнецову, спустя несколько месяцев семье сообщили, что он находится в плену на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

Рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль рассказал, что командование ВСУ обещало солдатам отпуск, если они возьмут в плен военнослужащих ВС РФ. По его словам, в учебном центре были и женщины, обучавшиеся наравне с мужчинами.

«Когда нас забирали, предупредили: „Если возьмете в плен солдат РФ, можете получить отпуск 10–15 суток в зависимости от количества“», — отметил Манкаль.

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