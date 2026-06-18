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18 июня 2026 в 16:34

«Верю, что живы. Мне так легче»: мать о пропавших 13 лет назад сыновьях

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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13 лет назад в небольшом поселке Речной Кировской области бесследно исчезли два брата — десятилетний Вова и восьмилетний Сережа Кулаковы. Масштабные поиски, сотни допросов и десятки проверенных версий так и не помогли выяснить, что произошло с детьми. Их мать до сих пор надеется, что сыновья живы. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Последний день

Сегодня Владимиру Кулакову было бы 22 года, а его младшему брату Сергею — 21. Их мать Марина Кулакова признается, что продолжает верить в то, что сыновья живы.

В поселок Речной она переехала со вторым мужем Алексеем и тремя детьми от первого брака. Кроме Вовы и Сережи был еще старший сын Саша. Позже в семье родилась дочь Мария. Со временем Марина ушла от мужа-полицейского и начала жить с Алексеем Полудиным, который ранее был осужден за убийство и провел в колонии 15 лет. В этом союзе у женщины родился еще один сын — Гриша.

По воспоминаниям местных жителей, Полудин пользовался хорошей репутацией. Его считали мастером на все руки и часто обращались к нему за помощью по хозяйству.

3 ноября 2013 года Марина занималась домашними делами, а Полудин топил баню на соседнем участке. Около полудня Вова и Сережа отпросились гулять. Позже они еще ненадолго забежали домой, пока мать мыла посуду. После этого женщина их больше не видела.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Днем домой с участка вернулся Полудин. По словам Марины, он выпил в бане и лег спать. Ближе к вечеру женщина вышла искать сыновей и поняла, что они исчезли. Разбуженный Полудин рассказал, что после работы в бане сидел в интернете, затем помылся и ушел домой. Детей он тоже не видел.

Масштабные поиски и версии следствия

На поиски мальчиков были направлены несколько сотен волонтеров, спасателей и сотрудников полиции. За время расследования провели 900 допросов, 350 обысков и проверили 123 водоема.

По словам бывших руководителей районной и областной полиции, в поисках были задействованы практически все доступные силы. Водолазы обследовали реки, пруды и болота, а сотрудники правоохранительных органов месяцами работали на месте, пишет RT.

Следствие рассматривало сразу несколько версий. Предполагалось, что дети могли погибнуть в лесу или на заболоченной местности, стать жертвами похищения знакомыми людьми либо посторонним преступником.

Под подозрение попал и отчим мальчиков Алексей Полудин. Однако проверки, включая исследование на полиграфе, не подтвердили его причастность к исчезновению детей.

Дополнительной зацепкой стало то, что поисковые собаки потеряли след на опушке леса. Следователи не исключали, что там мог находиться автомобиль. В тот день в поселке было много приезжих: местная школа отмечала юбилей, и на праздник приехали бывшие выпускники. Полиция проверяла выезжавший транспорт, однако это не помогло найти детей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К делу пытались привязать задержанного в 2017 году в Оренбургской области Юрия Тиунова, но эта версия подтверждения не получила.

Спустя годы: надежда и сомнения

После исчезновения мальчиков в жизни Марины произошли новые потрясения. Вскоре сгорел дом, в котором жила семья. По словам женщины, причиной пожара стали действия Полудина. После этого они переехали в город Санчурск.

Позже отношения окончательно разрушились. Марина утверждает, что мужчина начал ее избивать. Через три года после исчезновения детей она развелась с мужем. Сейчас женщина живет одна и работает кондитером.

Официально поиски Владимира и Сергея не прекращены до сих пор. Последний раз следователи общались с Мариной около трех лет назад, когда младшему сыну должно было исполниться 18 лет. Женщина надеется, что современные методы расследования помогут заново изучить материалы дела и найти ответы на вопросы, которые остаются без ответа уже почти 13 лет.

Однако специалисты оценивают такие перспективы по-разному. Бывший заместитель начальника УМВД по Кировской области Евгений Домрачев считает, что если бы речь шла о преступлении и существовала возможность раскрыть его, это, вероятно, уже произошло бы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полковник МВД в отставке Максим Девятьяров допускает, что современные технологии могут помочь лишь в том случае, если братья живы. По его словам, сегодня можно создать предполагаемые портреты повзрослевших детей, однако вероятность того, что их кто-то узнает спустя столько лет, остается невысокой.

При этом эксперт отмечает, что случаи обнаружения пропавших детей спустя десятилетия известны, хотя происходят крайне редко. По его мнению, статистика показывает: если ребенка не удается найти в первые дни после исчезновения, шансы на благополучный исход резко снижаются. Девятьяров считает наиболее вероятной криминальную версию произошедшего.

«Сейчас Вове было бы 22, Сереже — 21. Я до сих пор верю в то, что мои сыновья живы. Мне так легче», — заключает Марина Кулакова.

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