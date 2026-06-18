Напавшего с ножом на женщин в храме направили на лечение

Напавшего с ножом на женщин в храме направили на лечение Напавшего с ножом на женщин в Челябинске переведут из СИЗО в психбольницу

Мужчина, напавший с ножом на двух женщин в храме Челябинска, будет переведен из-под ареста в психоневрологическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Отмечалось, что он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый переведен из следственного изолятора в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу № 1 Челябинской области на срок до 15 июля, — сказали в пресс-службе.

Ранее в Уссурийске мужчина напал с ножом на свою сожительницу. Конфликт начался в квартире, затем женщина выбежала в подъезд, пытаясь скрыться, но мужчина догнал ее. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

До этого правоохранители задержали 19-летнего юношу, который чуть не убил двух человек в центре Москвы. Он напал на них с ножом у Большого Спасоглинищевского переулка.

Также сообщалось, что неизвестные ударили мужчину ножом в спину на Щелковском шоссе в Москве. Пострадавший находился у центрального входа автовокзала. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.