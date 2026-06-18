Отсидевший 16 лет в колонии бывший киллер открыл гостевой дом возле леса Осужденный на 16 лет житель Перми открыл гостевой дом на севере Прикамья

Отбывший 16-летнее наказание за заказное убийство Евгений Клыков открыл гостевой дом на севере Прикамья, сообщил сам собственник жилого помещения в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что в доме отсутствует интернет.

Я захотел создать пространство, где люди, посвятившие себя благородному делу, могли получить отдых. Где они могли бы не думать о бюджетах и проблемах подопечных. Где они могли бы просто прогуляться по лесу, почитать книгу под пение птиц, — написано на странице.

Рядом с жилым помещением построена баня, которую владелец готов растопить по просьбе отдыхающих. Кроме того, гостей могут сводить на прогулку в лес. Также возле дома установлен мангал для шашлыка. При этом хозяин гостевого дома запрещает распитие алкогольных напитков.

В прошлом Клыков убил человека из-за денег и после этого полгода скрывался от правосудия. Впоследствии гражданина поймали и осудили на 16 лет колонии строгого режима в Ныробе, где позже он познакомился с активисткой Анной Каргопольской. Затем Клыков женился на девушке, и теперь семейная пара живет на севере Прикамья.

Ранее стало известно, что нижегородский душегуб Сергей Туркин, отбывающий пожизненное наказание в мордовской колонии за серию изнасилований и убийств, насмерть забил своего сокамерника крышкой сливного бачка унитаза. Жертвой заключенного стал украинский маньяк Александр Дуга.