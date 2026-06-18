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18 июня 2026 в 20:13

Лихачев раскрыл позицию Путина по Украине на саммите АСЕАН

Лихачев: Путин заявил о приверженности России мирному урегулированию на Украине

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин сообщил на закрытой части саммита Россия — АСЕАН, что Москва выступает за мирное дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины, заявил глава Росатома Алексей Лихачев Первому каналу. Но в случае отсутствия такого решения поставленные задачи будут достигнуты иными способами, привел он слова главы РФ.

Владимир Владимирович еще раз очень подробно рассказал всю историю украинского кризиса, начиная с переворота 2014 года, однозначно дал понять, что мы, Россия, за поиск решения мирного, дипломатического, за то, чтобы вопрос был урегулирован за столом. Но если такого урегулирования не будет достигнуто, то мы будем другими способами достигать поставленных задач, — сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на полях саммита Россия — АСЕАН Путин выступил с инициативой подробно изложить странам — участницам ассоциации российскую позицию по украинскому вопросу. По словам представителя Кремля, данное предложение вызвало значительный интерес у партнеров.

Кроме того, президент РФ заявил на встрече с военнослужащими СВО, что Москва готова к переговорному процессу по Украине. При этом, по словам главы государства, в ходе диалога обязательно должны быть учтены национальные интересы Российской Федерации.

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