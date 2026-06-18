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18 июня 2026 в 20:39

«Предвзятое мнение»: Кросс отреагировала на слухи о конфликте с Волковым

Волков изменил отношение к блогерам после съемок с Кросс в фильме «Где ты?»

Карина Кросс Карина Кросс Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Блогер Карина Кросс на закрытой премьере полнометражного фильма «Где ты?» Вероники Коржевской подтвердила, что ее экранный партнер Никита Волков отнесся к ее участию в проекте настороженно, передает корреспондент NEWS.ru. В ходе мероприятия, которое состоялось в Москве в Мастерской «12» Никиты Михалкова, она добавила, что совместная работа растопила лед и артист в процессе съемок пересмотрел свою точку зрения.

Есть такой момент: все очень предвзято относятся к блогерам и в музыке, и в сфере кино. Я знаю, что многие предвзято относятся к артистам, к актерам, которые, имея образование, играют в кино. Я знаю много актеров, которые потрясающе играют в кино, не имея образования. <...> И все равно, когда ты говоришь, что человек — это блогер, почему-то к нему предвзятое мнение, — сказала она.

Кросс рассказала, что Волков изначально с осторожностью относился к совместной работе, поскольку не был уверен в ее профессиональном опыте в кино. Однако, по ее словам, в процессе съемок его мнение изменилось: актер сделал комплимент ее работе и «немного пересмотрел свое отношение к блогерам». Кросс подчеркнула, что сотрудничество на площадке сложилось успешно и они вместе внесли ряд творческих идей в процесс съемок.

Ранее режиссер Коржевская сообщила, что хочет снять фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Она назвала его «в каком-то смысле пророком» и интересной личностью.

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