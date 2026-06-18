В Европе решили возродить старый альянс

Премьер-министры стран Вишеградской группы — Словакии, Венгрии, Чехии и Польши решили реанимировать объединение и провели краткую координационную встречу, договорившись активизировать работу формата, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении к гражданам, опубликованном в соцсетях. По его словам, встреча длилась всего несколько минут, но была исключительно важной.

Состоялась краткая координационная встреча [премьер-министров] Вишеградской группы. Несмотря на то, что она продолжалась всего несколько минут, она была чрезвычайно важна. Прежде всего мы договорились, что у нас [существует] исключительный интерес к оживлению этого формата в максимально возможной мере, — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявил, что правительство республики не поддержит предоставление Украине особых преференций в Евросоюзе и Киев должен соответствовать стандартным требованиям для вступления. В беседе с депутатами парламентского комитета по европейским делам политик подчеркнул, что путь Украины к членству будет долгим и сложным.

Кроме того, европарламентарий от Словакии Юдита Лашшакова подтвердила, что Братислава не планирует поставлять оружие Киеву. По словам политика, данный принцип является основой внешнеполитического курса премьер-министра, который дал соответствующее обещание своим избирателям.