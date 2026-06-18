Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 20:30

В Европе решили возродить старый альянс

Фицо сообщил о возобновлении деятельности Вишеградской группы

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министры стран Вишеградской группы — Словакии, Венгрии, Чехии и Польши решили реанимировать объединение и провели краткую координационную встречу, договорившись активизировать работу формата, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении к гражданам, опубликованном в соцсетях. По его словам, встреча длилась всего несколько минут, но была исключительно важной.

Состоялась краткая координационная встреча [премьер-министров] Вишеградской группы. Несмотря на то, что она продолжалась всего несколько минут, она была чрезвычайно важна. Прежде всего мы договорились, что у нас [существует] исключительный интерес к оживлению этого формата в максимально возможной мере, — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявил, что правительство республики не поддержит предоставление Украине особых преференций в Евросоюзе и Киев должен соответствовать стандартным требованиям для вступления. В беседе с депутатами парламентского комитета по европейским делам политик подчеркнул, что путь Украины к членству будет долгим и сложным.

Кроме того, европарламентарий от Словакии Юдита Лашшакова подтвердила, что Братислава не планирует поставлять оружие Киеву. По словам политика, данный принцип является основой внешнеполитического курса премьер-министра, который дал соответствующее обещание своим избирателям.

Европа
Словакия
Чехия
Венгрия
Польша
Роберт Фицо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке
Украинских военных задержали за махинации
Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА
Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
Губерниев «уволил» Роналду: позорный конец легенды футбола на ЧМ-2026
Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым
Хаменеи дал добро на меморандум с США
Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор
«Предвзятое мнение»: Кросс отреагировала на слухи о конфликте с Волковым
Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ
В Европе решили возродить старый альянс
Отсидевший 16 лет в колонии бывший киллер открыл гостевой дом возле леса
Врач ЦРБ пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Бабье лето, тепло и дожди: какая погода будет в Москве в начале осени
Лихачев раскрыл позицию Путина по Украине на саммите АСЕАН
На Украине мошенники обманывают семьи пропавших военнослужащих ВСУ
Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше
«Пошел отдыхать»: Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.