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16 июня 2026 в 16:59

Политолог ответил, почему присоединение Украины грозит Евросоюзу расколом

Политолог Ярошенко: инициативы Украины вызовут конфликты среди стран — членов ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Инициативы Украины при вступлении в Евросоюз могут спровоцировать разногласия среди стран — участниц организации, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. При этом, по его словам, более глубокая интеграция украинцев в Европу вызовет недовольство среди ее коренного населения.

Во-первых, до вступления Украины в Евросоюз очень далеко. Это сейчас даже не гипотетическая возможность, а просто один из вариантов развития событий. Во-вторых, это могло бы развалить объединение, поскольку перекосило бы баланс сил внутри него. Совершенно понятно, что украинцы, получив право голоса как страна — член ЕС, могли бы продвигать или блокировать различные решения. Все это вызвало бы серьезные внутриевропейские противоречия. Также очень важен фактор Польши и Венгрии. У них есть серьезные территориальные претензии к тому, что называется Украиной, — прокомментировал Ярошенко.

Он подчеркнул, что в рамках единого блока страны с кардинально различающимися интересами неизбежно будут вызывать внутренние противоречия. Однако, по словам политолога, это лишь теоретические рассуждения. Эксперт добавил, что, когда такие разговоры перейдут в практическую плоскость, ситуация может сильно измениться.

В Европе, например, пять стран ЕС предложили включить механизм ограничения голосований, по сути, поразить в политических правах новых членов организации. То есть надо внимательно смотреть, на каких условиях будет происходить вступление. Мы, конечно, должны использовать это для того, чтобы показать европейцам всю пагубность отношений с Киевом. На Украине когда-то скандировали: «Все будет Европа», но все стало «Украиной в самой Европе». Это более глубокое проникновение украинцев в экономику европейских стран, безвиз, возможность работать. Все это будет вызывать серьезный уровень протестов внутри самой Европы, — заключил Ярошенко.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Брюссель и Киев начинают этап переговоров о членстве Украины в организации. По его словам, первая встреча состоится на межправительственной конференции в Люксембурге.

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