Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 18:01

Тарасова обвинила ISU в отсутствии совести из-за отстранения россиян

Тарасова раскритиковала ISU за отстранение российских фигуристов

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU) за отстранение российских спортсменов, передает «Матч ТВ». По ее мнению, организация всеми способами пытается продлить ограничения и издевается над русскими.

Им доставляет удовольствие издеваться над русскими. Даже не знаю, что сказать. Они всеми способами хотят продлить отстранение. <...> У них нет ни стыда, ни совести, — сказала Тарасова.

Тренер отметила, что спорт должен быть вне политики. По ее словам, если ISU наказывает российских спортсменов, то должен был бы наказать и американцев, и многих других. «Мы даже не знаем, за что. Они не имеют права наказывать спортсменов. Так не наказывали никогда, ни за что и никого», — добавила она.

При этом Тарасова выразила надежду, что российских фигуристов все же допустят до соревнований. Вопрос об участии российских и белорусских спортсменов рассматривается на Совете организации, в настоящий момент проводится анализ возможного решения. Его результаты обещают представить в ближайшие недели. Российские фигуристы не выступают на турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

Ранее пресс-служба ISU опубликовала список участников Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27, в котором оказались порядка 150 спортсменов из разных стран. Однако представителей России среди них не было.

Спорт
Фигурное катание
ISU
Татьяна Тарасова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росфинмониторинг внес две организации в список террористов и экстремистов
Россия приветствовала интерес Лаоса к развитию связей с ЕАЭС и БРИКС
Стало известно, может ли Шурыгина получить больший срок за попытку скрыться
В Кремле рассказали о планах Путина в ходе саммита Россия — АСЕАН 18 июня
Искусство замедляться: как интерьер помогает переключиться после работы
Роман Курцын рассказал, чем удивил Хабенский на съемках фильма «Огонь»
Военэксперт назвал главную особенность комплекса «Волна купол гарант»
Путин даст торжественный прием в Казани
Стало известно, почему Леонтьев поднял сумму гонорара до 17 млн рублей
Российская нефть и забитые танкеры побили рекорды вопреки санкциям
Десятки человек пришлось эвакуировать из здания в Москве из-за гранат
«Поцеловал кобру»: Роман Курцын рассказал о самом страшном трюке в кино
Энергетик ответил, что может попасть под новые санкции G7 против России
«До конца не понятен»: климатолог о холодном пятне над Атлантикой
Под Белгородом нашли бездыханное тело мужчины
Слуцкий раскрыл значение саммита Россия — АСЕАН в Казани
Марочко рассказал об успехах ВС России в Запорожской области
Ушаков ответил на вопрос об организации встречи Путина с Зеленским в США
Тарасова обвинила ISU в отсутствии совести из-за отстранения россиян
«‎Все были там»: Том Холланд ответил на слухи о свадьбе с Зендеей
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.