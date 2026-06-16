Тарасова обвинила ISU в отсутствии совести из-за отстранения россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU) за отстранение российских спортсменов, передает «Матч ТВ». По ее мнению, организация всеми способами пытается продлить ограничения и издевается над русскими.

Им доставляет удовольствие издеваться над русскими. Даже не знаю, что сказать. Они всеми способами хотят продлить отстранение. <...> У них нет ни стыда, ни совести, — сказала Тарасова.

Тренер отметила, что спорт должен быть вне политики. По ее словам, если ISU наказывает российских спортсменов, то должен был бы наказать и американцев, и многих других. «Мы даже не знаем, за что. Они не имеют права наказывать спортсменов. Так не наказывали никогда, ни за что и никого», — добавила она.

При этом Тарасова выразила надежду, что российских фигуристов все же допустят до соревнований. Вопрос об участии российских и белорусских спортсменов рассматривается на Совете организации, в настоящий момент проводится анализ возможного решения. Его результаты обещают представить в ближайшие недели. Российские фигуристы не выступают на турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

Ранее пресс-служба ISU опубликовала список участников Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27, в котором оказались порядка 150 спортсменов из разных стран. Однако представителей России среди них не было.