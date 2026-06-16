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16 июня 2026 в 17:25

Раскрыто, что изображено на уцелевших фрагментах «Обороны Севастополя»

Музей обороны Севастополя: фрагменты с батальными сценами панорамы сохранились

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Отдельные фрагменты полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», на которых изображены военнослужащие и батальные сцены, уцелели после пожара, вызванного ударом ВСУ, сообщил Музей обороны Севастополя в канале на платформе МАКС. Среди сохранившихся частей — эпизоды событий 6 июня 1855 года от Оборонительной башни Малахова кургана до схватки за батарею Жерве.

Заведующая отделом Екатерина Малиновская уточнила, что полностью утрачены фрагменты с Южной и Северной частями города, Севастопольской, Корабельной и Килен-бухтой, а также строениями Лазаревского адмиралтейства и левым флангом Малахова кургана. Наилучшим образом сохранились участки, показывающие башню Малахова кургана и укрепления на правом фланге батареи Сенявина.

В музее отметили, что ситуация повторяет трагедию 1942 года, когда при обстреле города было повреждено первое полотно. Как и в годы Великой Отечественной войны, практически полностью утрачена живопись неба и большая часть пейзажа. Восстановление уникального объекта потребует значительных усилий.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани с просьбой публично осудить преступления ВСУ в отношении объектов культурного наследия. Она также выразила надежду, что организация будет способствовать сохранению наследия для будущих поколений.

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