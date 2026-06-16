Работницу склада насмерть зажало штабелером

Работницу склада насмерть зажало между металлическими стеллажами и тяжелым штабелером в Набережных Челнах. Погибшая женщина работала оператором логистических работ и выполняла свои привычные обязанности, рассказала пресс-служба прокуратуры Татарстана в МАКСе.

По предварительным данным, в 07:52 на территории склада произошло зажатие оператора логистических работ, 1962 года рождения, между стеллажами и штабелером, — уточнили в ведомстве.

В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению работодателем требований законодательства об охране труда.

Ранее правоохранители задержали директора рудника в Бурятии, он стал фигурантом дела о гибели работников при сходе лавины. Снежная масса сошла на руднике Ирокинда. В МЧС добавили, что под слоем снега оказались шесть человек. Всего на месте работали девять человек, троим из них удалось выбраться самостоятельно.

До этого рабочий нефтегазового месторождения скончался прямо на рабочем месте в Усть-Кутском районе. Мужчина чистил один из резервуаров, когда внезапно потерял сознание и упал внутрь емкости. От полученных травм сотрудник скончался на месте. Во время происшествия пострадал еще один сотрудник предприятия, который бросился на помощь коллеге и попытался самостоятельно достать его, но не смог.