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16 июня 2026 в 17:40

Росстат зафиксировал существенное падение ввода жилья в России

Росстат: ввод жилья в РФ за пять месяцев упал на 22% в сравнении с 2025 годом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ввод жилья в России за январь–май 2026 года сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оперативных данных Росстата. Согласно этой информации, за пять месяцев 2026 года в стране ввели только 35 млн квадратных метров жилья, передает ТАСС.

По данным статистического ведомства, в мае сдали 5,5 млн квадратных метров, что на 7% меньше, чем в мае 2025-го. Население собственными силами ввело 22,4 млн квадратных метров, что на 32% уступает аналогичному периоду прошлого года.

По статистике, лидерами по вводу жилья за январь–апрель 2026 года стали Московская область (3,5 млн квадратных метров), Москва (2,2 млн) и Татарстан (почти 2 млн). В пятерку также вошли Свердловская область (1,8 млн) и Ленинградская область (1,7 млн квадратных метров).

Ранее девелопер Илья Пискулин заявлял, что снижение цен на новые квартиры невозможно из-за инфляционной составляющей. Он подчеркнул, что рост цен неизбежен, так как является объективной составляющей любого экономического процесса.

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