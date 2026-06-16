Росстат зафиксировал существенное падение ввода жилья в России Росстат: ввод жилья в РФ за пять месяцев упал на 22% в сравнении с 2025 годом

Ввод жилья в России за январь–май 2026 года сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оперативных данных Росстата. Согласно этой информации, за пять месяцев 2026 года в стране ввели только 35 млн квадратных метров жилья, передает ТАСС.

По данным статистического ведомства, в мае сдали 5,5 млн квадратных метров, что на 7% меньше, чем в мае 2025-го. Население собственными силами ввело 22,4 млн квадратных метров, что на 32% уступает аналогичному периоду прошлого года.

По статистике, лидерами по вводу жилья за январь–апрель 2026 года стали Московская область (3,5 млн квадратных метров), Москва (2,2 млн) и Татарстан (почти 2 млн). В пятерку также вошли Свердловская область (1,8 млн) и Ленинградская область (1,7 млн квадратных метров).

Ранее девелопер Илья Пискулин заявлял, что снижение цен на новые квартиры невозможно из-за инфляционной составляющей. Он подчеркнул, что рост цен неизбежен, так как является объективной составляющей любого экономического процесса.