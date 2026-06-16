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16 июня 2026 в 16:40

Девелопер объяснил, почему невозможно снижение цен на новые квартиры

Девелопер Пискулин: снижение цен на новые квартиры не произойдет из-за инфляции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Снижение цен на новые квартиры невозможно из-за инфляционной составляющей, заявил NEWS.ru на форуме недвижимости «Движение» его основатель, девелопер Илья Пискулин. Он подчеркнул, что рост цен неизбежен, так как является объективной составляющей любого экономического процесса.

Есть ли шансы на то, что снизится в цене первичная недвижимость? Смотрите, инфляция. Я думаю, что все со мной согласятся, что это объективная составляющая любого экономического процесса. Мы в нашей истории дефляции еще не наблюдали, по-моему, в современной России. Инфляционная составляющая неизбежна. Даже замедление повышения цен — это на самом деле снижение цен. Относительно того, какими они должны быть. Значит, может ли у нас цена снизиться? Она может только медленнее расти. Просто потому, что это неизбежно, — рассказал Пискулин.

При этом он отметил, что первичное жилье может снизиться в цене временно. Это связано с падением темпа продаж по сравнению с теми объемами, которые были указаны в договорах проектного финансирования. Эксперт обратил внимание, что сейчас у девелоперов сильно упало количество сделок, потому они могут пойти на временное снижение цен, согласованное с банками.

Однако стратегического снижения цен, подчеркнул Пискулин, на первичном рынке ждать не стоит. Первой причиной он назвал договоры проектного финансирования, в которых еще при их заключении заложены темпы роста стоимости квадратного метра. Также были упомянуты повышающиеся требования со стороны городских администраций, которые вводят инфраструктурные платежи, добавляют архитектурные нормы и новые критерии к социальным объектам. Девелопер также внес в этот список стоимость выкупа, цены на техническое присоединение и налоги.

Особое внимание Пискулин уделил удлинению сроков получения исходной разрешительной документации, которое увеличивает время разработки проекта в целом, и, соответственно, поднимает его стоимость. По его словам, в некоторых городах сильно затягивают сроки выдачи нужных застройщикам документов.

В итоге все эти факторы сказываются на конечном потребителе, ведь входят в объективную себестоимость квадратного метра. И ее девелопер не может не учитывать, заключил Пискулин.

Ранее основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверять продавца. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от самой сделки.

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