Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 21:13

Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Степан Пугачев/Росконгресс
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин по ВКС разрешил запустить новый завод в Татарстане и перейти к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прошла в режиме онлайн-конференции.

На церемонии запуска к российскому лидеру обратились с просьбой разрешить ввести объект в эксплуатацию. Отмечается, что это позволит приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ.

Разрешаю, — ответил президент.

Ранее Путин в рамках саммита АСЕАН — Россия в Казани поздравил соотечественников с наступающим Сабантуем. Он пригласил участников мероприятия задержаться на пару дней в Татарстане, чтобы посмотреть программу праздника.

До этого Путин заявил по итогам саммита РФ — АСЕАН в Казани, что Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН удобрений, лекарств и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, по его словам, продолжится поставка продовольствия и энергоносителей.

Татарстан
Владимир Путин
завод
СПГ
Власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке
Украинских военных задержали за махинации
Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА
Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
Губерниев «уволил» Роналду: позорный конец легенды футбола на ЧМ-2026
Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым
Хаменеи дал добро на меморандум с США
Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор
«Предвзятое мнение»: Кросс отреагировала на слухи о конфликте с Волковым
Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ
В Европе решили возродить старый альянс
Отсидевший 16 лет в колонии бывший киллер открыл гостевой дом возле леса
Врач ЦРБ пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Бабье лето, тепло и дожди: какая погода будет в Москве в начале осени
Лихачев раскрыл позицию Путина по Украине на саммите АСЕАН
На Украине мошенники обманывают семьи пропавших военнослужащих ВСУ
Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше
«Пошел отдыхать»: Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.