Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане

Президент России Владимир Путин по ВКС разрешил запустить новый завод в Татарстане и перейти к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прошла в режиме онлайн-конференции.

На церемонии запуска к российскому лидеру обратились с просьбой разрешить ввести объект в эксплуатацию. Отмечается, что это позволит приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ.

Разрешаю, — ответил президент.

Ранее Путин в рамках саммита АСЕАН — Россия в Казани поздравил соотечественников с наступающим Сабантуем. Он пригласил участников мероприятия задержаться на пару дней в Татарстане, чтобы посмотреть программу праздника.

До этого Путин заявил по итогам саммита РФ — АСЕАН в Казани, что Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН удобрений, лекарств и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, по его словам, продолжится поставка продовольствия и энергоносителей.