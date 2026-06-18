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18 июня 2026 в 15:04

Стало известно, что Россия планирует экспортировать в страны АСЕАН

Россия планирует нарастить экспорт удобрений и лекарств в страны АСЕАН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН удобрений, лекарств и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил президент России Владимир Путин. Также по его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, продолжится поставка продовольствия и энергоносителей.

Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители, — заявил Путин.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков на саммите в Казани сообщил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется, что формирует новые макроэкономические зоны и новую форму глобализации.

Также сообщалось, что на саммите был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на период 2026–2030 годов. Документ содержит конкретные шаги по расширению практического сотрудничества в ключевых сферах.

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