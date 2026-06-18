Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым

Президент РФ Владимир Путин завершает визит в Казань встречей с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент NEWS.ru. Они приняли участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно в Казани — на самом высшем международном уровне, без всякого преувеличения, — сказал Путин на встрече.

Глава государства прилетел в Казань 17 июня для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН. Российский лидер принял участие в пленарных заседания и провел ряд двусторонних встреч с лидерами делегаций стран — участниц АСЕАН.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что на полях саммита Россия — АСЕАН Путин предложил странам — участницам ассоциации подробно разъяснить российскую позицию по украинскому вопросу. По его словам, эта инициатива вызвала живой интерес.

До этого Путин по итогам саммита РФ — АСЕАН в Казани призвал переходить на национальные валюты в финансовых расчетах со странами организации. По его словам, для этого имелись все возможности.