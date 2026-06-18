Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 20:42

Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор

Российский мультипликатор Макаров ушел из жизни в возрасте 82 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Член Союза кинематографистов России, мультипликатор и художник Игорь Макаров скончался на 83-м году жизни, сообщила организация во «ВКонтакте». Макаров окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское) и работал художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ ТВ.

18 июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича, — говорится в сообщении.

Ранее известная по телесериалам «Папины дочки», «Кухня» и «Интерны» актриса Татьяна Плетнева была похоронена на столичном Ново-Богородском кладбище. Прощальная церемония и отпевание прошли в морге городской клинической больницы имени Иноземцева. Плетнева скончалась 14 июня в возрасте 48 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Кроме того, на 85-м году жизни скончался латвийский актер Паул Буткевич, запомнившийся российским телезрителям по легендарному фильму «Семнадцать мгновений весны». За долгую творческую биографию артист исполнил около 150 ролей в картинах разных стран.

Культура
Россия
Игорь Макаров
мультипликаторы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке
Украинских военных задержали за махинации
Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА
Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
Губерниев «уволил» Роналду: позорный конец легенды футбола на ЧМ-2026
Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым
Хаменеи дал добро на меморандум с США
Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор
«Предвзятое мнение»: Кросс отреагировала на слухи о конфликте с Волковым
Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ
В Европе решили возродить старый альянс
Отсидевший 16 лет в колонии бывший киллер открыл гостевой дом возле леса
Врач ЦРБ пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Бабье лето, тепло и дожди: какая погода будет в Москве в начале осени
Лихачев раскрыл позицию Путина по Украине на саммите АСЕАН
На Украине мошенники обманывают семьи пропавших военнослужащих ВСУ
Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше
«Пошел отдыхать»: Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.