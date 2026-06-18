Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор Российский мультипликатор Макаров ушел из жизни в возрасте 82 лет

Член Союза кинематографистов России, мультипликатор и художник Игорь Макаров скончался на 83-м году жизни, сообщила организация во «ВКонтакте». Макаров окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское) и работал художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ ТВ.

18 июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича, — говорится в сообщении.

Ранее известная по телесериалам «Папины дочки», «Кухня» и «Интерны» актриса Татьяна Плетнева была похоронена на столичном Ново-Богородском кладбище. Прощальная церемония и отпевание прошли в морге городской клинической больницы имени Иноземцева. Плетнева скончалась 14 июня в возрасте 48 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Кроме того, на 85-м году жизни скончался латвийский актер Паул Буткевич, запомнившийся российским телезрителям по легендарному фильму «Семнадцать мгновений весны». За долгую творческую биографию артист исполнил около 150 ролей в картинах разных стран.