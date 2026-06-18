В Москве простились со звездой сериалов «Кухня» и «Интерны» Актрису Татьяну Плетневу похоронили на Ново-Богородском кладбище в Москве

Актрису театра и кино Татьяну Плетневу, известную по ролям в сериалах «Папины дочки», «Кухня» и «Интерны», похоронили на Ново-Богородском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в семье актрисы. Прощание и отпевание прошли в морге ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

Татьяну Плетневу похоронили, — сообщает источник.

Татьяна Плетнева умерла 14 июня от онкологического заболевания. Она родилась 22 июля 1977 года в Воткинске, окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге и начала сниматься в кино еще во время учебы. За карьеру актриса сыграла более 180 ролей в кино и на телевидении, включая проекты «Интерны», «Папины дочки», «Кухня», «СашаТаня», «Жуки», «Склифосовский», «След», «Улицы разбитых фонарей» и другие.