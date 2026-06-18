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18 июня 2026 в 18:06

HR-эксперт рассказал о причинах сокращения текучести на рынке труда

HR-эксперт Мурадян: среднее время поиска работы стало занимать 5,5 месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России среднее время поиска работы увеличилось до 5,5 месяца, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, это связано с общим замедлением рынка и снижением зарплатной конкуренции среди работодателей.

Почему сократилась текучесть кадров на рынке труда? У людей стало меньше возможностей быстро и выгодно перейти в другую компанию. У работодателей снизился агрессивный найм и зарплатная конкуренция. На рынке сейчас стало больше соискателей, он вышел из состояния перегрева 2023–2024 годов. Все это подталкивало людей чаще менять работу, потому что платили больше. Сейчас же рынок сильно замедлился. Сократились и поводы для смены работы. Люди понимают, что если они сейчас уволятся, то среднее время поиска нового места занимает 5,5 месяца, — сказал Мурадян.

Он также добавил, что часть компаний уже более точно выстраивает процессы удержания персонала, пересматривает условия, графики и зарплаты. По его словам, в настоящее время осуществляется переход к более сбалансированному рынку труда.

Ранее стало известно, что российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников. За последний год такие предложения направляли 48% компаний. Годом ранее этот показатель составлял 32%.

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