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18 июня 2026 в 16:04

Российские школьники начали «прятаться» от виртуального педофила

Российские школьники начали играть в скандальную игру «Пять ночей у Эпштейна»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Браузерная игра «Пять ночей у Эпштейна», созданная по мотивам известной серии хорроров «Пять ночей с Фредди», стала популярна среди российских школьников, включая детей младших классов, сообщает Telegram-канал SHOT. Поскольку проект отсутствует в официальных магазинах приложений, подростки находят его через соцсети и сторонние сайты.

По сюжету игрок оказывается на острове финансиста Джеффри Эпштейна и должен выжить в течение пяти ночей, прячась от него. Как и в оригинале, пользователю нужно следить за камерами, экономить ресурсы и отвлекать преследователя. Ключевая фраза игры — «Эпштейн придет за тобой в три часа ночи».

В проекте также появляются реальные фигуры — президент США Дональд Трамп и физик Стивен Хокинг, что отсылает к материалам дела Эпштейна. Кроме того, разработчики использовали настоящие фотографии, сделанные во время обысков на острове после начала расследования. В США игра уже вызвала скандал: критики обвиняют авторов в превращении реальных преступлений и судеб жертв в развлечение для подростков.

Ранее суд в Осло приговорил к четырем годам тюрьмы сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби. Прокурор требовал тюремного заключения сроком семь лет и семь месяцев по 32 пунктам обвинения. Сама кронпринцесса Норвегии признавала, что была связана с Эпштейном.

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