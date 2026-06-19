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19 июня 2026 в 10:09

Врач рассказал о самых частых ошибках употребления лекарств в отпуске

Врач Козырев: прием антибиотиков по любому поводу может принести вред организму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прием антибиотиков без веских оснований может негативно сказаться на здоровье, заявил NEWS.ru ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев. Кроме того, по его словам, крайне не рекомендуется прибегать к народным методам лечения.

Привычка собрать лекарства на все случаи жизни встречается нередко, однако человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда какой препарат необходимо применить. Следствием этого может стать необоснованный прием лекарств, к применению которых нет показаний, что может принести вред организму. Яркий пример — прием антибиотиков на любое повышение температуры, боль в животе или диарею. Они никак не помогут при вирусной инфекции, но могут вызвать резистентность среди бактерий, что приведет к неэффективности их действия, когда они понадобятся, — предупредил Козырев.

Он подчеркнул, что неконтролируемое использование обезболивающих препаратов тоже может нанести вред. По словам врача, эти средства способны вызывать множество побочных эффектов: эрозии и язвы желудка, которые могут привести к кровотечениям, повышение артериального давления, проблемы с почками, отеки и так далее.

Другой проблемой могут стать неблагоприятные взаимодействия между лекарственными препаратами, риск повреждения печени и почек. Также вред может нанести лечение народными методами, которое в лучшем случае окажется неэффективным, а при неблагоприятном сценарии — нанесет вред здоровью, — заключил Козырев.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова посоветовала туристам, столкнувшимся с головокружением на отдыхе в другой стране, не откладывать визит к врачу. По ее словам, резкая смена климата и непривычная пища могут вызвать серьезное расстройство желудка.

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