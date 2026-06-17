Врач ответила, в каком случае при отравлении в отеле нужно бить тревогу Врач Самойлова: в случае головокружения при отравлении нужно обратиться к медику

Туристам, находящимся на отдыхе в другой стране, в случае головокружения при отравлении нужно обратиться за помощью к медику, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, резкая смена климата и непривычная еда могут стать причинами острого расстройства пищеварения.

Резкая смена климата, воды и обилие непривычных блюд во время отпуска могут спровоцировать острое расстройство пищеварения. Легкая форма токсикоинфекции обычно проявляется в течение нескольких часов после употребления некачественного продукта. Симптомы включают однократную или двукратную рвоту, разжижение стула, умеренную боль в животе и общую слабость без повышения температуры. Однако существуют «красные флаги», при появлении которых самолечение недопустимо и требуется немедленное обращение за медицинской помощью. К ним относятся: повышение температуры тела выше 38,5 градусов, а также многократная рвота или диарея, не прекращающиеся более восьми часов. Срочная помощь врача необходима при симптомах обезвоживания — сильной сухости во рту и головокружении, — пояснила Самойлова.

Она добавила, что опасными признаками также являются появление в стуле крови или его окрашивание в черный цвет и нарастающая слабость. По словам специалиста, в большинстве отелей есть медицинский кабинет, а своевременное обращение к врачу поможет сохранить здоровье и не испортить отпуск.

Ранее руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового дома ВСК Марина Меликьян заявила, что туристический страховой полис защитит россиян от развития болезней и позволит своевременно получить помощь за границей. По ее словам, наличие такого документа становится особенно важным, поскольку в зарубежных странах экстренный визит к врачу обходится в крупную сумму.