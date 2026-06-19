Эколог ответил, допустимо ли обрезать кустарники уже в июне Эколог Ларионов: в июне допустимо сделать легкую санитарную обрезку кустарников

В июне допустима легкая санитарная и корректирующая обрезка кустарников — такая процедура позволит поддержать здоровье и аккуратный внешний вид растений, заявил LIFE.ru эколог Максим Ларионов. Он посоветовал делать срезы исключительно чистым и острым секатором.

Вы можете без опасений вырезать сломанные или больные ветви, слабые и тонкие побеги, которые загущают куст, а также ветви, выбивающиеся из общей формы, если речь идет о живой изгороди, — отметил Ларионов.

Эколог порекомендовал удалить ветви до здоровой ткани или до самого основания. При этом после каждого среза, особенно при работе с больными ветвями, важно дезинфицировать инструмент с помощью спирта или раствора марганцовки. Это позволит обезопасить растения от инфекций, пояснил эксперт.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что в июне на грядки высаживают морковь, свеклу и зелень, а также сеют огурцы для получения второго урожая. По словам эксперта, морковь рекомендуется сажать около 20 июня — в этом случае урожай можно будет собирать в середине или конце октября.