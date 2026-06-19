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19 июня 2026 в 10:06

Возбуждено уголовное дело из-за утопления девочки в Кузбассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следователи возбудили уголовное дело по факту утопления девятилетней девочки в деревне Уфимцево Кемеровской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Кузбассу. По предварительным данным, ребенок купался на необорудованном пляже вместе с подругой и не смог вынырнуть.

16 июня 2026 года поступило сообщение о том, что в реке Ине в Промышленновском муниципальном округе утонула девятилетняя девочка. По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сказано в сообщении.

Ранее региональный Следственный комитет сообщил, что на берегу реки Чебеньки в Оренбургской области обнаружено тело несовершеннолетней девочки, предположительно утонувшей. По факту происшествия была организована доследственная проверка.

До этого в Сургуте во время купания погибли две сестры 9 и 12 лет. По информации, девочки не смогли выбраться из водоема.

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