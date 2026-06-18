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18 июня 2026 в 11:11

Тело девочки обнаружено на берегу реки под Оренбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На берегу реки Чебеньки в Оренбургской области обнаружено тело несовершеннолетней девочки, предположительно утонувшей, сообщил в МАКСе региональный Следственный комитет. По факту происшествия организована доследственная проверка.

17 июня <…> обнаружено тело несовершеннолетней без признаков криминальной смерти… Организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с начала июня в различных регионах России зафиксировано 37 случаев гибели людей на водоемах. Почти половина от общего числа погибших приходится на несовершеннолетних, возраст самого маленького из них составил три года.

До этого семилетний мальчик, пропавший в Карелии, был найден мертвым в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Тело ребенка обнаружили спасатели, его передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет, куда из Санкт-Петербурга приехали четверо взрослых и двое детей.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан сообщила, что в акватории Волги опрокинулся сапборд, на котором без спасательных жилетов находились мужчина и четырехлетний ребенок — оба погибли. Трагедия случилась недалеко от поселка Октябрьский.

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