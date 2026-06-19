Вегетарианский шашлык, который полюбят даже мясоеды: 3 проверенных рецепта

Если вы привыкли ассоциировать шашлык исключительно с кусками свинины или баранины на шампурах, пришло время расширить кулинарные горизонты. На открытом огне можно готовить не менее аппетитные и ароматные блюда из растительных продуктов и сыров, которые оценят даже заядлые любители мяса. В этой подборке — три проверенных временем рецепта шашлыка без мяса.
Шашлык из шампиньонов в соевом маринаде
Этот рецепт шашлыка из грибов — настоящая классика среди грибных блюд на мангале. Шампиньоны быстро маринуются, хорошо держат форму и получаются невероятно сочными.
Ингредиенты:
шампиньоны свежие — 1000 г (выбирайте крупные, примерно одинакового размера);
соевый соус — 100 мл;
масло растительное — 2-3 столовые ложки;
чеснок — 3-4 зубчика;
бальзамический уксус или лимонный сок — 1 столовая ложка;
соль, перец и любимые травы (тимьян, розмарин) — по вкусу.
Приготовление:
Грибы тщательно промойте, обсушите на полотенце и переложите в глубокую миску.
Для маринада смешайте соевый соус, масло, уксус, измельченный чеснок и специи. Залейте грибы маринадом и оставьте минимум на 30–60 минут.
Когда угли прогорят до состояния равномерного жара, насадите шампиньоны на шампуры и обжаривайте 10–15 минут, периодически поворачивая, до золотистой корочки.
Полезные свойства: грибы богаты растительным белком и витаминами группы B.
Калорийность блюда на 100 г составляет примерно 90–140 ккал.
Шашлык из овощей с сыром халуми
Сыр халуми — идеальный продукт для гриля, так как он не плавится, а покрывается аппетитной хрустящей корочкой. В сочетании с шашлыком из овощей он становится полноценным и очень сытным блюдом.
Ингредиенты:
сыр халуми (или адыгейский) — 250–300 г;
кабачок (цукини) — 1 шт. (около 200 г);
болгарский перец разных цветов — 2 шт. (около 300 г);
помидоры черри — 200 г;
для маринада: оливковое масло — 3-4 столовые ложки, лимонный сок, сушеный орегано и базилик, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте сыр и все овощи крупными кубиками примерно одинакового размера.
Для маринада смешайте масло, лимонный сок и специи. Залейте овощи, оставьте на 30 минут.
Нанизывайте на шампуры, чередуя кусочки сыра, кабачка, перца и помидоры. Обжаривайте на среднем жаре, периодически поворачивая, 5–7 минут до появления румяной корочки.
Полезные свойства: халуми — источник кальция и белка, а овощи обеспечивают организм клетчаткой и антиоксидантами.
Калорийность сыра высокая (около 300 ккал на 100 г), но в сочетании с овощами блюдо получается сбалансированным.
Веганский шашлык из тофу в пряном маринаде
Тофу — это настоящая находка для веганов и всех, кто хочет попробовать что-то новое. Соевый сыр не имеет собственного яркого вкуса, но впитывает маринады как губка, превращаясь в ароматное блюдо.
Ингредиенты:
тофу твердый — 300–400 г;
соевый соус — 50 мл;
яблочный уксус — 1-2 столовые ложки;
растительное масло — 2 столовые ложки;
паприка, молотый имбирь, чеснок, черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Тофу нарежьте крупными кубиками или просто порвите руками для лучшего впитывания маринада.
Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты. Залейте тофу и оставьте в холодильнике минимум на 2–4 часа, а лучше на ночь.
Насадите тофу на бамбуковые шпажки (предварительно замоченные в воде). Готовьте на мангале до появления румяной корочки или запеките в духовке 12–15 минут при 220 градусах.
Полезные свойства: тофу — отличный источник полноценного растительного белка и железа.
Калорийность в среднем составляет 150–200 ккал на 100 г.
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