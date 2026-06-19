Вегетарианский шашлык, который полюбят даже мясоеды: 3 проверенных рецепта

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Вегетарианский шашлык, который полюбят даже мясоеды: 3 проверенных рецепта

Вегетарианский шашлык, который полюбят даже мясоеды: 3 проверенных рецепта

Если вы привыкли ассоциировать шашлык исключительно с кусками свинины или баранины на шампурах, пришло время расширить кулинарные горизонты. На открытом огне можно готовить не менее аппетитные и ароматные блюда из растительных продуктов и сыров, которые оценят даже заядлые любители мяса. В этой подборке — три проверенных временем рецепта шашлыка без мяса.

Шашлык из шампиньонов в соевом маринаде

Этот рецепт шашлыка из грибов — настоящая классика среди грибных блюд на мангале. Шампиньоны быстро маринуются, хорошо держат форму и получаются невероятно сочными.

Ингредиенты:

шампиньоны свежие — 1000 г (выбирайте крупные, примерно одинакового размера);

соевый соус — 100 мл;

масло растительное — 2-3 столовые ложки;

чеснок — 3-4 зубчика;

бальзамический уксус или лимонный сок — 1 столовая ложка;

соль, перец и любимые травы (тимьян, розмарин) — по вкусу.

Приготовление:

Грибы тщательно промойте, обсушите на полотенце и переложите в глубокую миску. Для маринада смешайте соевый соус, масло, уксус, измельченный чеснок и специи. Залейте грибы маринадом и оставьте минимум на 30–60 минут. Когда угли прогорят до состояния равномерного жара, насадите шампиньоны на шампуры и обжаривайте 10–15 минут, периодически поворачивая, до золотистой корочки.

Полезные свойства: грибы богаты растительным белком и витаминами группы B.

Калорийность блюда на 100 г составляет примерно 90–140 ккал.

Шашлык из овощей с сыром халуми

Сыр халуми — идеальный продукт для гриля, так как он не плавится, а покрывается аппетитной хрустящей корочкой. В сочетании с шашлыком из овощей он становится полноценным и очень сытным блюдом.

Ингредиенты:

сыр халуми (или адыгейский) — 250–300 г;

кабачок (цукини) — 1 шт. (около 200 г);

болгарский перец разных цветов — 2 шт. (около 300 г);

помидоры черри — 200 г;

для маринада: оливковое масло — 3-4 столовые ложки, лимонный сок, сушеный орегано и базилик, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте сыр и все овощи крупными кубиками примерно одинакового размера. Для маринада смешайте масло, лимонный сок и специи. Залейте овощи, оставьте на 30 минут. Нанизывайте на шампуры, чередуя кусочки сыра, кабачка, перца и помидоры. Обжаривайте на среднем жаре, периодически поворачивая, 5–7 минут до появления румяной корочки.

Полезные свойства: халуми — источник кальция и белка, а овощи обеспечивают организм клетчаткой и антиоксидантами.

Калорийность сыра высокая (около 300 ккал на 100 г), но в сочетании с овощами блюдо получается сбалансированным.

Веганский шашлык из тофу в пряном маринаде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Веганский шашлык из тофу в пряном маринаде

Тофу — это настоящая находка для веганов и всех, кто хочет попробовать что-то новое. Соевый сыр не имеет собственного яркого вкуса, но впитывает маринады как губка, превращаясь в ароматное блюдо.

Ингредиенты:

тофу твердый — 300–400 г;

соевый соус — 50 мл;

яблочный уксус — 1-2 столовые ложки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

паприка, молотый имбирь, чеснок, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Тофу нарежьте крупными кубиками или просто порвите руками для лучшего впитывания маринада. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты. Залейте тофу и оставьте в холодильнике минимум на 2–4 часа, а лучше на ночь. Насадите тофу на бамбуковые шпажки (предварительно замоченные в воде). Готовьте на мангале до появления румяной корочки или запеките в духовке 12–15 минут при 220 градусах.

Полезные свойства: тофу — отличный источник полноценного растительного белка и железа.

Калорийность в среднем составляет 150–200 ккал на 100 г.

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