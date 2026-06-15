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15 июня 2026 в 06:38

Перестань бояться тофу. Обжарь его как стейк и залей копченым соусом — будет бомба

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь нажористый ужин без мяса? Заморозь овощи с паприкой, а потом просто обжарь их с грибами. Хитрый лайфхак для занятых.

Ингредиенты

Шампиньоны свежие — 200 г, перец сладкий красный — 1 шт., томат — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, паприка сушеная — 1 ч. л., паприка копченая молотая — 1 ч. л., сыр тофу — 400 г, молоко кокосовое — 400 мл, петрушка — 4 веточки, гречневая крупа (ядрица) — 250 г, масло растительное рафинированное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу

Как готовлю

Все гениальное просто. Сначала режу шампиньоны ломтиками, перец и помидор — кубиком. Лук с чесноком — мелко. Смешиваю это все в миске, добавляю сладкую и копченую паприку, перемешиваю и отправляю в морозилку. Как захотел есть — достаю заготовку, высыпаю в сковороду с маслом, вливаю немного воды и тушу под крышкой 20 минут.

Потом добавляю кокосовое молоко и рубленую петрушку, грею еще пару минут. Солю, перчу. Параллельно варю гречку. Самое сложное — тофу: промокаю его полотенцем, режу ломтями по 1 см и жарю на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Все. На тарелку гречку, сверху соус, а рядом тофу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тофу, обжаренный до золотистой корочки, ни за что не отличить от мяса — он хрустит, а внутри нежный. Соус из кокосового молока с копченой паприкой оказался настолько густым и пряным, что я макал в него хлеб, пока тарелка не опустела. Советую подавать с гречкой или рисом — они идеально впитывают этот ароматный соус.

Проверено редакцией
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тофу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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