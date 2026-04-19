Гости сначала фотографируют, потом едят: простейший салат с жареным сыром и овощами

Салат с жареным сыром и апельсиновой заправкой — это блюдо, которое выглядит как ресторанный шедевр, а готовится за 10 минут. Гости будут фотографировать его до того, как попробуют.

Хрустящие, поджаристые ломтики сыра, сочные помидоры, свежая зелень и пикантная горчично-апельсиновая заправка создают невероятное сочетание вкусов.

Для приготовления понадобится: 200 г сыра (халуми, сулугуни, брынзы), 200 г помидоров черри, пучок листьев салата (рукола, айсберг или микс), 2 ст. л. оливкового масла, сок 1/2 апельсина, 1 ч. л. французской горчицы в зернах, соль, перец.

Рецепт: сыр нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Обжарьте на сухой разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки (по 1–2 минуты). На тарелку выложите листья салата, сверху — нарезанные половинками помидоры черри. Выложите горячие ломтики сыра. Для заправки смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, горчицу, соль и перец. Полейте салат заправкой.

