Провалялся полдня на диване, а салат сделал за 10 минут — гости в восторге! Делюсь забытым рецептом

В любом застолье есть блюдо, которое исчезает раньше остальных. У меня это — яичный салат с сыром, кукурузой и черри. Его не забивают ни оливье, ни селедка под шубой. Легкий, свежий, с нежной йогуртовой заправкой и ароматом чеснока. Попробуйте — поймете.

Что понадобится

6 яиц, 120–150 г сыра, 150 г консервированной кукурузы, 200 г помидоров черри, 3–4 ст. л. густого йогурта, пучок зелени (лук, укроп, петрушка), 1–2 зубчика чеснока, соль.

Как я готовлю

Яйца варю вкрутую, остужаю, нарезаю крупными кусками. Сыр нарезаю кубиками или тру на крупной терке. Черри разрезаю пополам. Кукурузу откидываю на сито.

Зелень мелко рублю, мну толкушкой, смешиваю с йогуртом и измельченным чесноком, солю. Соединяю все ингредиенты в миске, заправляю соусом, аккуратно перемешиваю.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.