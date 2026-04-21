Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра

Завтрак неспроста называют главным приемом пищи за день. Он не только насыщает, но и задает настроение на часы вперед. Поэтому предлагаем вам испечь булочки на завтрак по рецептам из нашей подборки. Вас ждут простые инструкции, требующие минимум времени и навыков. А в результате — воздушная теплая выпечка и позитив до конца дня.

Булочки на завтрак «Нежные облака» (дрожжевые)

Эти сдобные булочки идеально подходят к чаю и кофе. Тесто для них готовится с вечера или за полтора часа утром.

Ингредиенты:

мука в/с — 500 г;

молоко 3,2% — 200 г;

сливочное масло 82% — 80 г;

сахар — 70 г;

яйцо (С1) — 1 шт.;

дрожжи сухие активные — 7 г;

соль — 5 г.

Приготовление (90 мин, из них 60 мин — расстойка):

Смешайте теплое молоко (36 градусов), сахар и дрожжи. Ждите 10 мин до появления пенки. Добавьте яйцо, растопленное масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто. Оставьте в тепле на 60 минут (тесто должно увеличиться вдвое). Сформируйте 12 шариков примерно по 70 г. Выложите на пергамент, дайте отдохнуть 15 минут. Выпекайте при 180 градусах 20 мин.

Калорийность на 100 г: 310 ккал

Польза: дрожжи обогащают тесто витаминами группы B (B1, B2, B6), а молоко дает легкоусвояемый кальций.

Рецепт булочек на завтрак без дрожжей (за 15 минут)

К вам спешат гости, а к чаю нечего подать? Не паникуйте: эти мягкие булочки готовятся за 15 минут. Вам даже не понадобятся дрожжи!

Ингредиенты:

мука — 300 г;

кефир 2,5% — 200 мл;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 40 г;

разрыхлитель теста — 10 г;

соль — 3 г.

Приготовление (15 мин, без ожидания):

Духовку включите на 200 градусов. Холодное масло порубите ножом в крошку, смешайте с мукой, разрыхлителем, солью и сахаром. Влейте кефир, замесите тесто (хватит 1–2 минут, не месите долго). Разделите образовавшуюся массу на 8 частей, скатайте шарики. Выпекайте 12–15 минут до румяной корочки.

Калорийность на 100 г: 285 ккал

Польза: кефир улучшает микрофлору кишечника, а разрыхлитель снижает нагрузку на поджелудочную по сравнению с дрожжами.

Булочки с маком «Советские» (сдобные, дрожжевые)

Классический рецепт булочек с маком прямиком из детства. Получается нежнейшая сдоба с сочной маковой начинкой.

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная в/с — 500 г;

молоко 3,2% — 200 г;

сливочное масло 82% — 80 г;

сахар — 70 г;

яйцо (С1) — 1 шт.;

дрожжи сухие активные — 7 г (или 20 г свежих);

соль — 5 г.

Ингредиенты для маковой начинки:

мак кондитерский — 100 г;

сахар — 80 г;

молоко для пропаривания мака — 100 мл.

Для смазки перед выпечкой:

яйцо — 1 шт.

Приготовление (2 часа 15 минут, включая расстойку):

В теплое молоко (36 градусов) добавьте 1 ч. ложку сахара и все дрожжи. Перемешайте, оставьте на 10–12 минут до образования пышной пенки. В глубокой миске смешайте муку, остатки сахара и соль. Влейте дрожжевую смесь, добавьте яйцо и растопленное (не горячее) сливочное масло. Замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Месите руками 8–10 минут до гладкости. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место (28–30 градусов) на 60 минут. Тесто должно увеличиться в объеме ровно в 2 раза. Залейте мак кипящим молоком (100 мл), накройте крышкой и оставьте на 20 минут. Затем откиньте на мелкое сито, дайте жидкости полностью стечь. Смешайте разбухший мак с 80 г сахара. Раскатайте подошедшее тесто в прямоугольник толщиной 5 мм (примерно 40х30 см). Равномерно распределите маковую начинку по всей поверхности, делая отступ от краев на 1 см. Плотно сверните тесто в рулет с длинной стороны. Острым ножом нарежьте рулет на 12 кусочков шириной 2,5–3 см. Уложите кусочки срезом вверх на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 3 см друг от друга. Накройте полотенцем, оставьте в тепле на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте каждую булочку с маком взбитым яйцом. Выпекайте 25 минут до золотисто-коричневого цвета.

Калорийность на 100 г: 365 ккал

Польза: мак содержит 19% растительного белка и рекордное количество марганца (67% от суточной нормы в 100 г), который необходим для здоровья костей, нервной системы и усвоения кальция из молочных продуктов в тесте.

Все три рецепта булочек прошли проверку временем и придутся по душе всем от мала до велика. Особенности процесса зависят от того, какое тесто для булочек вы выберете. Адаптируйте рецепты под свой ритм жизни: может, вам по душе традиционный долгий замес с ожиданием, или же вы предпочтете экспресс-вариант, идеально подходящий для тех, кто живет в быстром темпе. Попробуйте все 3 рецепта, чтобы найти тот, который сделает ваше утро самым вкусным.

