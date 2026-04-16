Слойки из теста фило, творога и капельки варенья: просто, экономно и не нужно уметь готовить

Слойки из теста фило с творогом и вареньем — это изящный и невероятно нежный десерт, который готовится проще, чем кажется.

Хрустящие слоистые корзиночки из теста создают воздушную текстуру, а внутри — мягкая творожная начинка, дополненная капелькой варенья.

Для приготовления вам понадобится: упаковка теста фило (6–8 листов), 100 г сливочного масла (растопленного), 300 г творога, 1 яйцо, 2-3 ст. л. сахара, ванилин, 4-5 ст. л. густого варенья.

Рецепт: каждый лист теста смажьте растопленным сливочным маслом. Возьмите 3-4 смазанных листа, сложите вместе и скомкайте в руках, формируя небольшую круглую лепешку-булочку с неровными краями. Переложите на противень, застеленный пергаментом. Повторите с остальным тестом.

Творог смешайте с яйцом, сахаром и ванилином до однородности. В центр каждой лепешки выложите по ложке творожной начинки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые слойки слегка остудите и добавьте сверху на творожную начинку по чайной ложке варенья.

