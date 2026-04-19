Замешиваю тесто на кефире с зеленью — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Пышнее оладий и ароматнее хачапури

Беру кефир, муку и свежую зелень и за 10 минут замешиваю тесто, из которого жарю румяные лепешки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, воздушные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкий пористый мякиш с ярким ароматом укропа и петрушки.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 2 яйца, 300 г муки, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), растительное масло для жарки. Кефир смешайте с содой и оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Зелень мелко порубите, вмешайте в тесто. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте кружочки. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто так — они исчезают мгновенно.

