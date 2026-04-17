Лучше кексов и нежнее бисквита — эти творожные булочки стали моим билетом в мир выпечки

Творог и яблоки — дуэт, проверенный временем. Мы превратим его в нежные, пышные булочки, которые доказывают: для впечатляющей выпечки не нужны ни дрожжи, ни профессиональные навыки.

Что понадобится

Творог (сухой) — 250 г, мука — 180--200 г, яйцо — 1 шт., сахар — 60 г, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., яблоко — 1-2 шт. (средние), разрыхлитель — 1 ч. л., цедра лимона — с 1/2 шт., сок лимона — 1 ст. л., соль — 1 щепотка, ванильный сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Если творог влажный, откиньте его на марлю и оставьте под прессом на 3-4 часа. Растопите сливочное масло и остудите. Пробейте творог блендером с сахаром, ванильным сахаром и солью.

Влейте растопленное и растительное масло, добавьте яйцо и цедру лимона, снова взбейте до однородности. Смешайте муку с разрыхлителем и порциями вмешайте в творожную массу до формирования мягкого теста.

Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками, сбрызните лимонным соком и аккуратно вмешайте в тесто.

Разделите массу на 6--8 частей, сформируйте шарики, выложите на противень с пергаментом и слегка приплюсните.

Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25--30 минут до золотистого цвета. Дайте булочкам 15--20 минут отдохнуть перед подачей.

