13 апреля 2026 в 23:10

Забудьте про столовские запеканки: эта с творогом и маком получается как чизкейк

Фото: D-NEWS.ru
Творожно-маковая запеканка — этот десерт по вкусу и текстуре напоминает нежный сливочный чизкейк, но готовится из простых продуктов.

Благодаря кукурузному крахмалу и сметане запеканка получается очень нежной, влажной и буквально тает во рту. Это блюдо намного вкуснее привычных столовских запеканок.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (9–18%), 3 яйца, 100 г мака, 200 г сметаны, 100 г сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала, ванилин, сливочное масло для смазывания формы.

Рецепт: мак залейте кипятком на 20 минут, затем слейте воду. Творог пробейте блендером до кремообразной массы. Добавьте яйца, сахар, сметану, крахмал, ванилин и запаренный мак. Тщательно перемешайте. Форму для запекания обильно смажьте сливочным маслом (это даст хрустящую корочку). Вылейте творожную массу в форму.

Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 45–50 минут до румяного цвета. Полностью остудите в форме, затем нарежьте порционными кусками.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые лепешки-хычины из вчерашнего пюре.

Проверено редакцией
Напавшим на журналиста «Известий» злоумышленникам грозит новое наказание
Издателя Need for Speed и The Sims оштрафовали на 2 млн рублей в России
Ужин из серии «когда мне лень готовить» — тут и мясо, и гарнир: ничего не надо заранее жарить и варить
Когда устала, а кормить семью надо, в ход идет запеканка с курицей: ничего заранее жарить не надо
5 минут, 1 яйцо и пачка творога: готовим шоколадную запеканку — некалорийная вкусняшка
рецепты
запеканки
кулинария
Дарья Иванова
Названа дата второго раунда переговоров Ирана и США
Клинтон заявила о безумии Трампа
Спикер парламента Словении предложил выйти из НАТО
В Москве машина с людьми сорвалась с моста в воду
Блокада Ормуза, кибератаки, курды: Трамп решил взять Иран силой
В Дагестане погибла женщина, спасенная после схода лавины
Небензя напомнил ЕС о вкладе СССР и Китая в разгром фашизма
В Геленджике загорелся парк аттракционов
Число погибших при взрыве во Владикавказе увеличилось
Главный евроскептик Словении посетит Москву
«На голых дисках»: россиянка о спасении с младенцем с атакованной заправки
Минобороны отчиталось об «улове» БПЛА ВСУ над регионами России
Глава Росатома раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
«Можем заглянуть»: Трамп дал сигнал Кубе
«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта
В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день
Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше
«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова
Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
