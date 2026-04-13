Забудьте про столовские запеканки: эта с творогом и маком получается как чизкейк

Творожно-маковая запеканка — этот десерт по вкусу и текстуре напоминает нежный сливочный чизкейк, но готовится из простых продуктов.

Благодаря кукурузному крахмалу и сметане запеканка получается очень нежной, влажной и буквально тает во рту. Это блюдо намного вкуснее привычных столовских запеканок.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (9–18%), 3 яйца, 100 г мака, 200 г сметаны, 100 г сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала, ванилин, сливочное масло для смазывания формы.

Рецепт: мак залейте кипятком на 20 минут, затем слейте воду. Творог пробейте блендером до кремообразной массы. Добавьте яйца, сахар, сметану, крахмал, ванилин и запаренный мак. Тщательно перемешайте. Форму для запекания обильно смажьте сливочным маслом (это даст хрустящую корочку). Вылейте творожную массу в форму.

Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 45–50 минут до румяного цвета. Полностью остудите в форме, затем нарежьте порционными кусками.

