Беру огурцы и банку томатного сока — готовлю зеленцы в томате: и салат, и соус — два в одном

Беру огурцы и банку томатного сока — готовлю зеленцы в томате: и салат, и соус — два в одном

Беру огурцы, лук, чеснок и заливаю горячим маринадом на основе томатного сока с уксусом, сахаром и специями — через сутки получается закуска «Томатные огурцы». Хрустящие, пряные, с ярким томатным вкусом — и салат, и соус в одном контейнере. Пальчики оближешь, особенно к шашлыку. Для приготовления вам понадобится: 800 г огурцов, 1/2 луковицы, 9 зубчиков чеснока, пучок укропа, 3 лавровых листа, 8 горошин душистого перца, 500 мл томатного сока, 2 ч. ложки соли, 5 ч. ложек сахара, 50 мл уксуса 9%, черный перец по вкусу.

Огурцы нарежьте кружками или дольками. Лук — полукольцами, чеснок — пластинками, укроп порубите. В контейнере смешайте овощи со специями. Томатный сок доведите до кипения, добавьте соль, сахар, уксус, черный перец, проварите 1 минуту. Залейте горячим маринадом огурцы. Закройте крышкой, остудите, уберите в холодильник на сутки. Храните в холодильнике до месяца, но обычно съедается за пару дней. Подавайте к мясу, картошке, или как самостоятельную закуску.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить закуску «Томатные огурцы». Даже те, кто равнодушен к маринованным огурцам, просили добавки. Кстати, вместо томатного сока можно взять разведенную томатную пасту — вкус будет насыщеннее. Находка, а не рецепт!

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