Малосольные огурчики по бабушкиному рецепту — через 2 часа уже на столе: и к мясу, и к картошке, и просто так

Малосольные огурчики по бабушкиному рецепту — через 2 часа уже на столе: и к мясу, и к картошке, и просто так

Беру свежие огурцы, чеснок, укроп и крупную соль — и за 2 часа получаю малосольные огурчики, которые хрустят и пахнут детством. Никакого уксуса, никаких сложных манипуляций: просто заливаю горячим рассолом, даю настояться и уже через пару часов снимаю пробу.

Получается обалденная вкуснятина: упругие, ароматные огурцы с чесночным духом и пряной зеленью, а рассол такой вкусный, что его можно пить.

Для приготовления вам понадобится: свежие огурцы (лучше мелкие) — сколько войдет в банку, вода — 2 литра, соль крупного помола — 80–120 г, 1 головка чеснока, пучок укропа с зонтиками, по желанию листья смородины или вишни. Огурцы вымойте, обрежьте кончики. Уложите в кастрюлю или банку, пересыпая рубленым чесноком и укропом. Вскипятите воду, растворите соль, залейте огурцы горячим (не кипящим!) рассолом. Накройте крышкой, оставьте при комнатной температуре до остывания, затем уберите в холодильник. Через 2–3 часа — если огурцы мелкие — они уже готовы. Крупные можно разрезать на части. Подавайте к картошке, мясу или просто так.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот бабушкин рецепт малосольных огурцов. Даже те, кто не любит соленья, уплетали их с молодой картошкой. Кстати, вместо укропа можно взять листья смородины — аромат станет еще насыщеннее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.