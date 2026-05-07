Москвичей предупредили о резком похолодании Синоптик Голубев: температура воздуха в Москве 8 мая упадет до 15–18 градусов

Резкое похолодание придет в Москву в пятницу, 8 мая, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Он рассказал, что температура воздуха опустится до плюс 15–18 градусов. Синоптик добавил, что в выходные столбики термометров будут держаться на уровне значений ниже климатической нормы.

В выходные температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы, — сказал Голубев.

По словам синоптика, в ближайшие дни ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди. Похолодание продержится до 12 мая.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая. Она предположила, что, скорее всего, в этом году традиционно сезон можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая.

До этого синоптики сообщили, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов.