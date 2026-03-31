Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:48

Самое нежное куриное мясо в вашей жизни: рецепт, который украли шефы

Самое нежное куриное мясо в вашей жизни: рецепт, который украли шефы Самое нежное куриное мясо в вашей жизни: рецепт, который украли шефы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Знакомая ситуация: курица на сковороде получается сухой, сколько бы вы ни старались? Я нашла идеальный выход — сливочно-сырный соус, который делает мясо невероятно нежным. Это блюдо выглядит дорого, но готовится проще простого.

Сначала обжариваем 700 г куриных ножек на сильном огне. Наливаем 30 мл масла, жарим по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Нам нужен именно цвет, а не готовность. Убавляем огонь до минимума. Вливаем 200 мл жирных сливок (от 20%), добавляем 5 г соли, 5 г сушеного чеснока и 2 г мускатного ореха. Накрываем крышкой и томим 20 минут. За 5 минут до готовности засыпаем 100 г тертого сыра (чеддер или пармезан).

Сыр расплавится в густую ароматную шапочку, а соус пропитает куриные ножки насквозь. Подавайте прямо в сковороде, посыпав свежей зеленью. Это идеальный вариант, когда хочется сытного и уютного ужина без лишних хлопот.

курица
птица
мясо
рецепты
простые рецепты
сливки
сыры
соусы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.