Самое нежное куриное мясо в вашей жизни: рецепт, который украли шефы

Знакомая ситуация: курица на сковороде получается сухой, сколько бы вы ни старались? Я нашла идеальный выход — сливочно-сырный соус, который делает мясо невероятно нежным. Это блюдо выглядит дорого, но готовится проще простого.

Сначала обжариваем 700 г куриных ножек на сильном огне. Наливаем 30 мл масла, жарим по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Нам нужен именно цвет, а не готовность. Убавляем огонь до минимума. Вливаем 200 мл жирных сливок (от 20%), добавляем 5 г соли, 5 г сушеного чеснока и 2 г мускатного ореха. Накрываем крышкой и томим 20 минут. За 5 минут до готовности засыпаем 100 г тертого сыра (чеддер или пармезан).

Сыр расплавится в густую ароматную шапочку, а соус пропитает куриные ножки насквозь. Подавайте прямо в сковороде, посыпав свежей зеленью. Это идеальный вариант, когда хочется сытного и уютного ужина без лишних хлопот.

Ранее мы поделились рецептом стейка из тунца для похудения.