31 марта 2026 в 13:54

Раскрыто, сколько квартир в Севастополе нуждаются в ремонте после взрыва

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Не менее 50 квартир нужно отремонтировать после взрыва в Севастополе, заявил журналистам исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено. Он отметил, что специалисты демонтируют часть несущих конструкций поврежденного дома, передает ТАСС.

На сегодняшний день <...> более 40 квартир подлежит аварийному ремонту. <...> Что касается дома №14 [,где произошел взрыв,] <...> пострадало порядка 10 квартир на торце этого дома, — сказал Иено.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что состояние тяжело пострадавшей при взрыве в жилом доме девочки стабилизировано, угрозы ее жизни нет. Глава региона добавил, что власти окажут поддержку семье ребенка. Медицинская помощь была оказана своевременно, сейчас пациентке предстоит процесс выздоровления и последующая реабилитация, заключил он.

До этого Развожаев сообщил о гибели двух человек в результате взрыва в Севастополе. По его словам, четырем пострадавших жильцам была оказана медицинская помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

