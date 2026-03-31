Песков пообещал ответ за коридор для ударов по России

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 13:54

Песков: Москва примет меры, если ЕС дал коридор для атак ВСУ по регионам

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия сделает соответствующие выводы и примет меры, если подтвердится, что страны Евросоюза предоставили свое воздушное пространство для атак по Северо-Западу России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, опубликованного в Max. Он не стал уточнять, что именно предпримет Кремль.

Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры, — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь подчернкул, что Россия проводит напряженную работу по защите не только порта Усть-Луга, но и других объектов критической инфраструктуры. Так представитель Кремля прокомментировал серию атак ВСУ на порт.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что Финляндия де-факто признала, что открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ, используемых при атаках на Россию. Поводом стали слова командующего ВВС Финляндии, который объяснил, что залетевшие на территорию страны беспилотники не сбивали, поскольку они не представляли опасности.

Дмитрий Песков
атаки
ВСУ
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.