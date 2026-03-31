Спасший девочку от наводнения мужчина рассказал об инциденте Спасший девочку от наводнения в Махачкале Абдурахманов заявил, что не пострадал

Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, вытащивший шестилетнюю девочку с аутизмом из потока воды, в момент инцидента находился на смене в кафе на остановке общественного транспорта. В беседе с NEWS.ru мужчина признался, что впервые спасал человека, но страха не испытывал.

В этот момент для меня самым главным было помочь этой девочке. Мама была с ней вместе. Промок по пояс, но не пострадал. [После произошедшего] звонили и благодарили мама и бабушка девочки. С ними тоже сейчас общаются журналисты, — сказал мужчина.

Ранее в Сети завирусился ролик, на котором женщина с девочкой переходят дорогу, но ребенка уносит мощный поток воды. После этого мужчина бросается в воду и вытаскивает девочку. Спаситель заявил журналистам, что девочка могла захлебнуться. Он отметил, что, когда достал ее из воды, она плакала от испуга.

Промокшую мать с дочерью отвели в кафе, где дали им горячие напитки и сухую одежду. Также сотрудники заведения вызвали на место скорую помощь.