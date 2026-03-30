Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 12:54

«Она бы захлебнулась»: житель Махачкалы рассказал о спасении ребенка

Спасший ребенка в Махачкале Абдурахманов: девочка могла захлебнуться в воде

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Девочка, упавшая в лужу в Махачкале, могла захлебнуться, если бы ее вовремя не вытащили, рассказал спасший ребенка сотрудник кафе Абдурахман Абдурахманов. В разговоре с RT он отметил, что, когда достал девочку из воды, она плакала от испуга.

Я увидел: женщина пытается перейти дорогу, а там сильный поток воды, мне по пояс. У нее на руках девочка, женщина падает, ребенка уносит. Вода с грязью, жижа такая. Там больше никого не было вокруг. В такой ледяной воде метров через 50—60 она бы точно захлебнулась. У меня получилось ее вытащить, — рассказал работник кафе Абдурахман Абдурахманов.

Промокшую женщину с дочерью отвели в кафе, дали им горячие напитки и сухую одежду. Также сотрудники заведения вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

Дагестан
спасения
наводнения
дети
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.