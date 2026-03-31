Один человек погиб после взрыва на предприятии в Нижнекамске

Один человек погиб после взрыва на предприятии в Нижнекамске, сообщили в компании СИБУР. Руководство предприятия пообещало оказать помощь семье сотрудника.

В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь. Также на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Инцидент случился днем 31 марта. По предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

Проводится локализация пожара. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента. В ликвидации крупного возгорания на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» задействованы более 60 сотрудников МЧС. Также привлечены 19 единиц техники.