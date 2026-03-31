Дело Долиной приняло неожиданный поворот

Певица Лариса Долина снизила исковые требования о возмещении имущественного вреда, сообщают «Известия». Представитель исполнительницы сообщил, что артистка рассчитывает на получение 114 млн рублей.

В соответствии с приговором определен размер ущерба, в него входит 175 млн — это похищенные денежные средства, денежные переводы и переданные наличные денежные средства, а также рыночная стоимость квартиры. Мы уменьшаем размер исковых требований <...>. Получается 114 млн рублей, — сказал представитель Долиной.

По информации журналистов, размер исковых требований уменьшился после решения суда в Йошкар-Оле. Тогда певице присудили 61 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как выяснило издание Super, стоимость концертов звезды стремительно снизилась, а продажи билетов продемонстрировали странную динамику. За 12 дней до выступления были выкуплены только левые секции зала и балкона. За три дня — балкон раскупили полностью, однако часть проданных мест в партере и амфитеатре освободилась.