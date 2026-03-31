31 марта 2026 в 15:01

Дело Долиной приняло неожиданный поворот

Долина снизила исковые требования о возмещении вреда до 114 млн рублей

Лариса Долина
Певица Лариса Долина снизила исковые требования о возмещении имущественного вреда, сообщают «Известия». Представитель исполнительницы сообщил, что артистка рассчитывает на получение 114 млн рублей.

В соответствии с приговором определен размер ущерба, в него входит 175 млн — это похищенные денежные средства, денежные переводы и переданные наличные денежные средства, а также рыночная стоимость квартиры. Мы уменьшаем размер исковых требований <...>. Получается 114 млн рублей, — сказал представитель Долиной.

По информации журналистов, размер исковых требований уменьшился после решения суда в Йошкар-Оле. Тогда певице присудили 61 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как выяснило издание Super, стоимость концертов звезды стремительно снизилась, а продажи билетов продемонстрировали странную динамику. За 12 дней до выступления были выкуплены только левые секции зала и балкона. За три дня — балкон раскупили полностью, однако часть проданных мест в партере и амфитеатре освободилась.

суды
Лариса Долина
иски
квартиры
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

