В квартирном деле Долиной нашли нотариальную дыру ФНП: ни один нотариус не одобрил бы сделку по продаже квартиры Долиной

Удостоверять сделку по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной не стал бы ни один нотариус, заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Если бы участники небезызвестного дела Долиной обратились к нотариусу, любой из них в удостоверении этой сделки отказал бы, — подчеркнул Корсик.

Долина в 2024 году стала жертвой телефонных мошенников, которые выходили с ней на связь с территории Украины и в течение длительного времени оказывали на нее психологическое давление. Они многократно звонили ей и убеждали перевести сбережения на якобы безопасные счета для защиты средств от несуществующих угроз. Под воздействием этих уговоров Долина продала находящуюся в ее собственности квартиру.

Ранее народная артистка России заявила, что завершила сложный этап, связанный с историей вокруг квартиры и мошенниками. Певица отметила, что всех простила и полностью переключилась на творческую деятельность. Она подчеркнула, что сейчас активно гастролирует и задействована в театральных постановках.