В квартирном деле Долиной нашли нотариальную дыру

Удостоверять сделку по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной не стал бы ни один нотариус, заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Если бы участники небезызвестного дела Долиной обратились к нотариусу, любой из них в удостоверении этой сделки отказал бы, — подчеркнул Корсик.
Долина в 2024 году стала жертвой телефонных мошенников, которые выходили с ней на связь с территории Украины и в течение длительного времени оказывали на нее психологическое давление. Они многократно звонили ей и убеждали перевести сбережения на якобы безопасные счета для защиты средств от несуществующих угроз. Под воздействием этих уговоров Долина продала находящуюся в ее собственности квартиру.
Ранее народная артистка России заявила, что завершила сложный этап, связанный с историей вокруг квартиры и мошенниками. Певица отметила, что всех простила и полностью переключилась на творческую деятельность. Она подчеркнула, что сейчас активно гастролирует и задействована в театральных постановках.