Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 15:18

Девятилетнюю девочку истерзала соседская собака

В Ленобласти суд обязал выплатить 1,2 млн рублей истерзанной собакой девочке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девятилетней девочке, которую истерзала соседская собака в Приозерском районе Ленобласти, выплатят 1,2 млн рублей, сообщила прокуратура Ленобласти. Инцидент произошел на территории частного домовладения — животное напало на ребенка в отсутствие хозяйки.

Девочка получила множественные раны лица, туловища и конечностей. По заключению специалистов, повреждения привели к образованию неизгладимых рубцов и расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку неизгладимого обезображивания лица. Ребенок перенес несколько операций и нуждается в дальнейшем лечении.

Приморский районный суд Петербурга 30 марта удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с ответчика 700 тыс. рублей компенсации морального вреда и 489 тыс. рублей на покрытие расходов на лечение.

Ранее депутат закса Петербурга Андрей Рябоконь сообщил, что в 2025 году в Санкт-Петербурге собаки покусали более 5,9 тыс. жителей. Из общего числа пострадавших 1,3 тыс. — дети. По его словам, с каждым годом количество укусов растет — ранее количество пострадавших составило 5,5 тыс. и 5,3 тыс. человек в 2024 и 2023 годах соответственно.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.