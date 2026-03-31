Девятилетнюю девочку истерзала соседская собака

Девятилетней девочке, которую истерзала соседская собака в Приозерском районе Ленобласти, выплатят 1,2 млн рублей, сообщила прокуратура Ленобласти. Инцидент произошел на территории частного домовладения — животное напало на ребенка в отсутствие хозяйки.

Девочка получила множественные раны лица, туловища и конечностей. По заключению специалистов, повреждения привели к образованию неизгладимых рубцов и расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку неизгладимого обезображивания лица. Ребенок перенес несколько операций и нуждается в дальнейшем лечении.

Приморский районный суд Петербурга 30 марта удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с ответчика 700 тыс. рублей компенсации морального вреда и 489 тыс. рублей на покрытие расходов на лечение.

Ранее депутат закса Петербурга Андрей Рябоконь сообщил, что в 2025 году в Санкт-Петербурге собаки покусали более 5,9 тыс. жителей. Из общего числа пострадавших 1,3 тыс. — дети. По его словам, с каждым годом количество укусов растет — ранее количество пострадавших составило 5,5 тыс. и 5,3 тыс. человек в 2024 и 2023 годах соответственно.