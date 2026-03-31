31 марта 2026 в 16:43

В Госдуму внесли проект о посмертном признании отцовства

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пакет законопроектов о праве мужчины при жизни дать согласие на признание отцовства после смерти внесен в Госдуму, следует из базы нижней палаты парламента. Документ предусматривает оформление отцовства при рождении ребенка с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

Настоящим законопроектом, в случае рождения детей с применением вспомогательных репродукционных технологий в постмортальный период (когда со дня смерти супруга матери ребенка до дня рождения ребенка прошло более 300 дней), устанавливается право отца ребенка на дачу при жизни нотариально удостоверенного согласия быть записанным отцом ребенка, — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, если ребенок рожден с использованием ВРТ по истечении 300 дней после смерти супруга матери, запись об отце будет вноситься на основании свидетельства о браке, нотариально удостоверенного согласия умершего и документа медицинской организации, подтверждающего использование его биоматериала. Также предусматривается возможность при жизни нотариально зафиксировать согласие на присвоение ребенку имени и фамилии либо передать это право матери.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного и ответственного отцовства. Задача поставлена правительству совместно с Банком России и региональными властями на 2026 год в рамках преодоления негативных демографических тенденций.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

