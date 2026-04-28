28 апреля 2026 в 10:13

Студентка встречалась с родным отцом за деньги и забеременела

Японка забеременела от спонсора, который оказался ее родным отцом

Студентка из Японии узнала, что мужчина, с которым она встречалась за деньги, оказался ее родным отцом, пишет Tokyo Reporter. Как сообщает источник, 21-летняя Вакана Сонобэ никогда не видела отца в детстве. Впоследствии девушка забеременела от мужчины.

Ее мать познакомилась с ним в 17 лет, когда работала в кафе: мужчина был старше на 10 лет и состоял в браке. Связь прервалась после беременности, дочь женщина воспитывала одна, а мужчина позже развелся, когда его жена узнала о случившемся.

Вакана выросла и поступила в университет. Когда возникли финансовые трудности, знакомая посоветовала ей приложение для знакомств с состоятельными мужчинами, которые платят за встречи.

Через приложение Вакана познакомилась с 48-летним мужчиной. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их общение быстро перешло в роман и длилось около двух лет. На третьем курсе девушка забеременела, после чего мужчина предложил оформить брак. Она согласилась и решила познакомить его с матерью. Во время этой встречи выяснилось, что ее избранник — родной отец.

Ранее в Нигере 75-летний глава многодетного семейства предстал перед судом по обвинению в систематическом насилии над своей 14-летней внучкой. Педофил долгое время удерживал девочку в своей комнате, а когда она забеременела, то увез ее в подпольную клинику. Там ей дали таблетки, предназначенные для прерывания беременности.

