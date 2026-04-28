Студентка встречалась с родным отцом за деньги и забеременела

Студентка из Японии узнала, что мужчина, с которым она встречалась за деньги, оказался ее родным отцом, пишет Tokyo Reporter. Как сообщает источник, 21-летняя Вакана Сонобэ никогда не видела отца в детстве. Впоследствии девушка забеременела от мужчины.

Ее мать познакомилась с ним в 17 лет, когда работала в кафе: мужчина был старше на 10 лет и состоял в браке. Связь прервалась после беременности, дочь женщина воспитывала одна, а мужчина позже развелся, когда его жена узнала о случившемся.

Вакана выросла и поступила в университет. Когда возникли финансовые трудности, знакомая посоветовала ей приложение для знакомств с состоятельными мужчинами, которые платят за встречи.

Через приложение Вакана познакомилась с 48-летним мужчиной. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их общение быстро перешло в роман и длилось около двух лет. На третьем курсе девушка забеременела, после чего мужчина предложил оформить брак. Она согласилась и решила познакомить его с матерью. Во время этой встречи выяснилось, что ее избранник — родной отец.

