«Дроны-призраки» ВСУ и продвижение ВС России: новости СВО к вечеру 31 марта

Вооруженные силы Украины стали использовать особые резиновые винты в своих беспилотных летательных аппаратах, что сделало их практически бесшумными. В то же время ВСУ столкнулись с расширением «мертвой зоны» в Херсоне, а российская армия освободила новый населенный пункт в Сумской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Военэксперт раскрыл, как ВСУ создали бесшумные беспилотники

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские военные используют специальный резиновый материал для изготовления винтов своих дронов. Это позволяет значительно уменьшить звук, издаваемый беспилотниками, что затрудняет их обнаружение.

По мнению Кнутова, благодаря этому свойству украинские «дроны-призраки» могут летать незаметно, что повышает их эффективность в военных операциях, особенно учитывая их высокую скорость. Из-за этого у сил противовоздушной обороны остается очень мало времени для визуального обнаружения и дальнейшего поражения таких дронов.

Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что «мертвая зона» для украинских войск достигла северных окраин Херсона. По его словам, подразделения войск беспилотных систем свободно наблюдают, фиксируют перемещения противника и наносят уничтожающие удары.

Как подчеркнул глава региона, несмотря на заявления украинской стороны о «контроле неба», реальная картина иная. При этом он особо отметил, что работа со стороны российских военных «ведется точно и профессионально».

Армия России взяла населенный пункт рядом с Сумами

Как сообщил Telegram-канал «Северный ветер», российские военные взяли под контроль село Малая Корчаковка в Сумской области. По информации авторов, продвижение на этом участке фронта позволяет оттеснить противника от границ Суджанского района Курской области и расширить зону безопасности в Сумской области.

Авторы писали, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ежедневно направляло в район этого населенного пункта новые штурмовые группы, в состав которых входили как подготовленные бойцы, так и недавно мобилизованные военнослужащие. Как сообщил источник, Малая Корчаковка стала первым населенным пунктом в единой линии укреплений ВСУ на данном направлении, которую начали создавать незадолго до разгрома украинских подразделений в приграничье Суджанского района.

Позже информацию об освобождении села подтвердили и в Министерстве обороны России. Там добавили, что операцию по установлению контроля над Малой Корчаковкой провели бойцы подразделений группировки войск «Север».

Также в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд ВСУ. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили ключевые цели, связанные с деятельностью украинских вооруженных формирований. Удары пришлись на пункты управления беспилотниками, а также на места временного размещения украинских сил и иностранных наемников. По данным Минобороны, цели поражены в 158 различных районах Украины.

Всего, по данным министерства, подразделения ВСУ за прошедшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции около 1260 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» потери превысили 270 человек. В то же время группировка войск «Запад» ликвидировала до 170 военных, «Юг» — до 135, «Центр» — более 375, «Восток» — свыше 270, а ГВ «Днепр» — более 40 военнослужащих противника.

Песков связал просьбу Зеленского о перемирии с проблемами на фронте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается выйти на любое перемирие, поскольку динамика в зоне СВО явно не в пользу ВСУ. По его словам, российские и иностранные системы мониторинга подтверждают продвижение ВС России «где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта».

Также представитель Кремля отметил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «пасхальном перемирии» не содержат конкретных предложений. Песков заявил, что украинский лидер должен взять на себя ответственность. По словам пресс-секретаря, Зеленскому необходимо принять решение о заключении мира, а не перемирия между Москвой и Киевом.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высказал уверенность, что президент Украины предлагает прекращение огня на Пасху, чтобы организовать ротацию ВСУ на фронте. Он добавил, что Москва обычно соглашается на переговоры по кратковременным перемириям, чем Киев и пользуется, нарушая договоренности.

Михайлов указал, что слова Зеленского о перемирии соответствуют отрицательному нарративу о России, распространенному на Украине. Таким образом президент республики поднимает свои рейтинги, добавил аналитик.

Кадыров рассказал, как бойцы ВСУ предали раненого товарища

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что украинские военные оставили раненого сослуживца без помощи на одном из участков в ДНР. По его словам, этот инцидент демонстрирует отсутствие слаженности у бойцов ВСУ.

Как сообщил Кадыров, бойцы батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» обнаружили группу украинской пехоты, после чего по переданным координатам нанесли по противнику точечный удар. В результате один военный получил ранение.

Дальнейшее развитие событий продемонстрировало характерную «слаженность» действий противоборствующей стороны. Сослуживцы предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого и, проявив завидную оперативность, укрылись в ближайшем гражданском строении, написал Кадыров.

Раненый, оставшись без поддержки, попытался укрыться в уличном туалете. Но российские военные нанесли точечный удар, который привел к ликвидации цели.

